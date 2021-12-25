الرئيس الروسي يكشف سبب جنون أسعار الغاز بدول الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يلوم إلا سياساته بسبب ارتفاع أسعار الغاز، حيث يعيد بعض أعضائه بيع الغاز الروسي الرخيص بأسعار أعلى بكثير داخل التكتل.

كما دعا بوتين الاتحاد إلى الموافقة على طريق جديد لنقل الغاز الروسي وهو خط أنابيب نورد ستريم 2 لتخفيف أزمة الأسعار.

مادة اعلانية

وارتفع سعر الغاز القياسي في أوروبا إلى مستوى قياسي جديد الثلاثاء الماضي ليصل إلى نحو 800% منذ بداية العام. وتراجع السعر أمس الجمعة لكنه لا يزال مرتفعا بأكثر من 400%.

وتعارض الولايات المتحدة والعديد من دول شرق أوروبا بوجه خاص نورد ستريم 2، وتقول إن خط الأنابيب سيجعل الاتحاد الأوروبي أكثر اعتمادا على الغاز الروسي الذي يوفر بالفعل 35% من احتياجات التكتل من الغاز.

ولا يزال خط الأنابيب، الممتد من روسيا إلى ألمانيا والذي تم إنشاؤه في سبتمبر /أيلول، ينتظر الموافقة التنظيمية من برلين وبروكسل.

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن بوتين قوله خلال اجتماع مشترك لمجلس الدولة ومجلس معني بالعلوم والتعليم "إمدادات الغاز الإضافية في سوق الغاز الأوروبية ستخفض بالتأكيد السعر في البورصة وفي السوق الفورية".

وأظهرت بيانات من الشركة المشغلة للشبكة الألمانية، جاسكاد، أن خط أنابيب يامال-أوروبا الذي يضخ عادة الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية كان يتدفق في الاتجاه المعاكس لليوم الرابع أمس الجمعة، مما يزيد من الضغط، حيث يضخ الوقود من ألمانيا إلى بولندا.

وقال بوتين إن بولندا أبعدت روسيا عن إدارة خط أنابيب يامال-أوروبا. ويمتد خط الأنابيب من روسيا إلى روسيا البيضاء ثم إلى بولندا وألمانيا.

كان بوتين قال الخميس إن ألمانيا تعيد بيع الغاز الروسي إلى بولندا وأوكرانيا بدلا من تخفيف حدة أزمة السوق.