.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

روسيا: إنتاج النفط سيعود لمستويات ما قبل الجائحة بحلول أبريل المقبل

  • الخط
انتاج روسيا النفطي
منشأة نفط روسية
النفط

روسيا: إنتاج النفط سيعود لمستويات ما قبل الجائحة بحلول أبريل المقبل

موسكو تتوقع أن يبلغ الإنتاج النفطي الروسي 524 مليون طن خلال 2021

موسكو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إنه من المتوقع زيادة إنتاج النفط ومكثفات الغاز في روسيا في 2022 و2023، مؤكدا أن إنتاج النفط الروسي سيعود إلى مستويات ما قبل الجائحة في أبريل /نيسان ومايو /أيار.

وأضاف نوفاك في تصريحات لمجلة تابعة لوزارة الطاقة الروسية، أن إنتاج النفط الروسي من المتوقع أن يصل إلى 540-560 مليون طن (10.8-11.2 مليون برميل يوميا) في العام المقبل وإلى 542-562 مليون طن في 2023.

وتوقع نوفاك أن يبلغ الإنتاج 524 مليون طن هذا العام.

هبطت أسعار النفط الجمعة، وسط تداولات محدودة خلال عطلة عيد الميلاد بعد ارتفاعها لثلاثة أيام، لكن الخام لا يزال يتجه صوب تسجيل مكاسب أسبوعية، في حين تركز السوق على الخطوات المقبلة لمجموعة أوبك+ وتأثير المتحور أوميكرون.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بما يزيد عن 1% دون 76 دولاراً للبرميل، بعد مكاسب بـ 2.1% في الجلسة السابقة. ولا يزال الخام بصدد تسجيل زيادة أسبوعية بنحو 4%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
في زمن الجائحة.. هذه الخطوات تجعلك أكثر مرحاً في زمن الجائحة.. هذه الخطوات تجعلك أكثر مرحاً
تفاصيل جراحة ناجحة أجراها طبيب سعودي لجنين في رحم أمه تفاصيل جراحة ناجحة أجراها طبيب سعودي لجنين في رحم أمه
الأكثر قراءة
بالفيديو.. عثمان ديمبيلي نجم برشلونة يتزوج فتاة مغربية بالفيديو.. عثمان ديمبيلي نجم برشلونة يتزوج فتاة مغربية
شهيد شهامة جديد.. دافع عن صديقته فسقط قتيلاً بين ذراعيها شهيد شهامة جديد.. دافع عن صديقته فسقط قتيلاً بين ذراعيها
مقتل مصري ودفنه داخل شقة بإيطاليا.. جريمة غامضة مقتل مصري ودفنه داخل شقة بإيطاليا.. جريمة غامضة
مدرب مانشستر يونايتد: لدينا لاعب موهوب في منتخب تونس مدرب مانشستر يونايتد: لدينا لاعب موهوب في منتخب تونس
مورينيو أمام فرصة مواجهة صلاح في أمم إفريقيا مورينيو أمام فرصة مواجهة صلاح في أمم إفريقيا
قائمة قوية لمنتخب السنغال في أمم إفريقيا قائمة قوية لمنتخب السنغال في أمم إفريقيا
قبل أن تذهب
بريطانيا تسجل حصيلة يومية قياسية وصلت إلى 122 ألف إصابة جديدة بكورونا
بريطانيا تسجل حصيلة يومية قياسية وصلت إلى 122 ألف إصابة جديدة بكورونا
اكتشف المزيد