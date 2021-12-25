روسيا: إنتاج النفط سيعود لمستويات ما قبل الجائحة بحلول أبريل المقبل

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إنه من المتوقع زيادة إنتاج النفط ومكثفات الغاز في روسيا في 2022 و2023، مؤكدا أن إنتاج النفط الروسي سيعود إلى مستويات ما قبل الجائحة في أبريل /نيسان ومايو /أيار.

وأضاف نوفاك في تصريحات لمجلة تابعة لوزارة الطاقة الروسية، أن إنتاج النفط الروسي من المتوقع أن يصل إلى 540-560 مليون طن (10.8-11.2 مليون برميل يوميا) في العام المقبل وإلى 542-562 مليون طن في 2023.

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وتوقع نوفاك أن يبلغ الإنتاج 524 مليون طن هذا العام.

هبطت أسعار النفط الجمعة، وسط تداولات محدودة خلال عطلة عيد الميلاد بعد ارتفاعها لثلاثة أيام، لكن الخام لا يزال يتجه صوب تسجيل مكاسب أسبوعية، في حين تركز السوق على الخطوات المقبلة لمجموعة أوبك+ وتأثير المتحور أوميكرون.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بما يزيد عن 1% دون 76 دولاراً للبرميل، بعد مكاسب بـ 2.1% في الجلسة السابقة. ولا يزال الخام بصدد تسجيل زيادة أسبوعية بنحو 4%.