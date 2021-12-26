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الصين تربط أكبر مزرعة رياح بحرية بشبكة الكهرباء

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طاقة رياح توربينات بحرية
توربينات رياح بحرية
اقتصاد الصين

الصين تربط أكبر مزرعة رياح بحرية بشبكة الكهرباء

من 134 توربينة رياح في مياه البحر

دبي - العربية.نت

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ربطت الصين أكبر مزرعة رياح بحرية في البلاد من حيث سعة الوحدة الواحدة والواقعة قبالة سواحل مقاطعة جيانغسو بشرقي الصين، تم ربطها بشبكة الكهرباء بكامل طاقتها يوم السبت.

وقال فرع شركة الشبكة الكهربائية الوطنية في مقاطعة جيانغسو، إنه تم نقل الكهرباء المولدة من 134 من توربينات الرياح في مياه البحر على بعد نحو 35 كيلومترا من مدينة تشيدونغ بنجاح إلى شبكة الكهرباء من خلال كابلات الطاقة الموجودة تحت سطح البحر.

وتبلغ قدرة توليد الطاقة الإجمالية المركبة لمشروع تشيدونغ لطاقة الرياح البحرية 802 ميغاوات، نقلاً عن وكالة "شينخوا" الصينية.

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ومن المتوقع أن يرسل المشروع نحو 2.2 مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء إلى شبكة الكهرباء سنوياً، وهو حجم يعادل الاستهلاك السنوي لـ900 ألف أسرة.

واعتبارا من 22 ديسمبر الجاري، تجاوز إجمالي الطاقة المركبة لمزارع الرياح قبالة سواحل مقاطعة جيانغسو المتصلة بشبكة الكهرباء، 10 غيغاوات.

وتشهد مقاطعة جيانغسو، التي تعد مركزا اقتصاديا، تحولا نحو تنويع هيكل الطاقة، وتخطط للحصول على 37% من إجمالي طاقتها المركبة من الطاقة الجديدة، ولا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

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