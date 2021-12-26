بيكر هيوز: شركات الطاقة الأميركية تزيد عدد منصات الحفر للأسبوع الثالث

رفعت شركات الطاقة الأميركية أعداد منصات النفط والغاز للأسبوع الثالث على التوالي بسبعة حفارات الأسبوع الماضي، بحسب بيانات شركة بيكر هيوز للطاقة.

ووصل عدد منصات الحفر النشطة إلى 576، مسجلة أعلى مستوياته منذ أبريل من العام الماضي.

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وعلى الرغم من أن عدد منصات الحفر كان يرتفع لمدة 16 شهرا على التوالي، توقع محللون أن يتراجع إنتاج النفط في العام الحالي، حيث تواصل شركات الطاقة التركيز بشكل أكبر على إعادة الأموال إلى المستثمرين بدلا من زيادة الإنتاج.

