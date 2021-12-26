.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بيكر هيوز: شركات الطاقة الأميركية تزيد عدد منصات الحفر للأسبوع الثالث

  • الخط
طاقة

بيكر هيوز: شركات الطاقة الأميركية تزيد عدد منصات الحفر للأسبوع الثالث

وصل عدد منصات الحفر النشطة إلى 576

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رفعت شركات الطاقة الأميركية أعداد منصات النفط والغاز للأسبوع الثالث على التوالي بسبعة حفارات الأسبوع الماضي، بحسب بيانات شركة بيكر هيوز للطاقة.

ووصل عدد منصات الحفر النشطة إلى 576، مسجلة أعلى مستوياته منذ أبريل من العام الماضي.

وعلى الرغم من أن عدد منصات الحفر كان يرتفع لمدة 16 شهرا على التوالي، توقع محللون أن يتراجع إنتاج النفط في العام الحالي، حيث تواصل شركات الطاقة التركيز بشكل أكبر على إعادة الأموال إلى المستثمرين بدلا من زيادة الإنتاج.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الصحة العالمية تشدد على أهم عامل لمواجهة كورونا أوميكرون الصحة العالمية تشدد على أهم عامل لمواجهة كورونا أوميكرون
بيع أول رسالة هاتف نصية في العالم بطريقة غريبة.. هذا ثمنها! بيع أول رسالة هاتف نصية في العالم بطريقة غريبة.. هذا ثمنها!
الأكثر قراءة
سيارات محمد صلاح.. عددها 6 وثمنها قرابة 16 مليون جنيه سيارات محمد صلاح.. عددها 6 وثمنها قرابة 16 مليون جنيه
بالصور.. حادث مروع لنجل محمود ياسين في الجيزة بالصور.. حادث مروع لنجل محمود ياسين في الجيزة
فيديو.. وفاة لاعب جزائري بسكتة قلبية خلال مباراة فيديو.. وفاة لاعب جزائري بسكتة قلبية خلال مباراة
جراحة مبهرة لجنين في بطن أمه.. الطبيب السعودي يروي التفاصيل جراحة مبهرة لجنين في بطن أمه.. الطبيب السعودي يروي التفاصيل
بيل غيتس يكشف أبرز مخاوفه في 2022.. ليست كورونا بيل غيتس يكشف أبرز مخاوفه في 2022.. ليست كورونا
شاهد أحدث صور محمد صلاح مع أسرته شاهد أحدث صور محمد صلاح مع أسرته
قبل أن تذهب
البحرية التونسية تنقذ 28 مهاجرًا من الغرق بعد تعطل قاربهم
البحرية التونسية تنقذ 28 مهاجرًا من الغرق بعد تعطل قاربهم
اكتشف المزيد