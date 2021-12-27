أسعار النفط تتأرجح والخام الأميركي يتراجع بعد إلغاء آلاف الرحلات الجوية

تباينت أسعار النفط اليوم الاثنين مع صعود خام برنت في الوقت الذي تراجعت فيه العقود الآجلة للخام الأميركي بعد أن ألغت شركات الطيران آلاف الرحلات في الولايات المتحدة خلال عطلة عيد الميلاد وسط تصاعد الإصابات بكوفيد -19.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا أو 0.6 %، إلى 73.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:53 بتوقيت غرينتش. ولم يتم تداول العقد يوم الجمعة لأن الأسواق الأميركية كانت مغلقة في عطلة عيد الميلاد.

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وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 40 سنتا أو 0.5%، إلى 76.54 دولار للبرميل بعد أن استقر على 0.92% يوم الجمعة.

وقفز كلا العقدين بما يتراوح بين 3 و4%، الأسبوع الماضي بعد أن أشارت البيانات المبكرة إلى أن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا قد تتسبب في مستوى أخف من المرض.