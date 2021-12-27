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اليابان تبيع 600 ألف برميل نفط من احتياطياتها في مزاد في فبراير

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خزانات نفط في اليابان
خزانات نفط في اليابان
النفط

اليابان تبيع 600 ألف برميل نفط من احتياطياتها في مزاد في فبراير

استجابة لطلب من الولايات المتحدة

طوكيو - رويترز

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قالت وزارة الصناعة اليابانية اليوم الاثنين، إنها ستنظم مزادا يوم التاسع من فبراير/شباط لبيع نحو مئة ألف كيلولتر أي 628980 برميلا من النفط الخام من احتياطياتها الوطنية في إطار عملية منسقة للسحب من الاحتياطات تقودها الولايات المتحدة لتهدئة الأسعار.

وقالت الوزارة في بيان إن الخام سيأتي من مستودع شيبوشي في جنوب غرب البلاد وسيتاح لمن يفوز بالمزاد في 20 مارس/آذار أو بعد ذلك.

وكانت الحكومة اليابانية قالت الشهر الماضي إنها ستسحب "بضع مئات آلاف من الكيلولترات" من النفط استجابة لطلب من الولايات المتحدة وسيتم البيع في إطار تغيير في تشكيلة أنواع النفط في المخزون الوطني.

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وقال مسؤول بالوزارة لرويترز "هذه أول جولة من السحب المزمع وسنطرح مزادات أخرى عندما نكون مستعدين ونرقب عن كثب أسواق الطاقة العالمية".

وانخفضت أسعار النفط العالمية بأكثر من 5 دولارات منذ أن أعلنت الوزارة الخطة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني وأثار انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا مخاوف من تراجع الطلب على الوقود.

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