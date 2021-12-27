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مصر توقع اتفاقاً بـ3.5 مليار دولار مع أباتشي الأميركية لتطوير مناطق امتياز

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نفط - مصر
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اقتصاد مصر

مصر توقع اتفاقاً بـ3.5 مليار دولار مع أباتشي الأميركية لتطوير مناطق امتياز

في صحراء مصر الغربية

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة البترول في بيان اليوم الاثنين، إن مصر وقعت اتفاقا مع شركة أباتشي الأميركية تلتزم بموجبه الشركة بإنفاق 3.5 مليار دولار كحد أدنى على أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج في مناطق الامتياز بصحراء مصر الغربية.

تأتى الاتفاقية الموقعة في إطار جهود التطوير والتحديث المشتركة بين الجانبين من خلال دمج مناطق امتياز شركتي خالدة وقارون للبترول القائمتين بالعمليات نيابة عن هيئة البترول وشركة أباتشي بما يسهم في رفع الكفاءة والاستثمار الأمثل للقدرات وتحقيق التميز في ظل المتغيرات الحالية.

كما تفتح الاتفاقية المجال لتعظيم معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى في ضوء الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات في مناطق الإمتياز بالصحراء الغربية والتوسع في استخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات البحث والحفر والإنتاج، الأمر الذى يحقق طموحات وأهداف قطاع البترول وشركة أباتشي لاستغلال إمكانيات التسهيلات الإنتاجية بالصحراء الغربية في تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة لصالح الجانبين.

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