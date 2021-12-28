.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إيران تتوقع استكمال تطوير أكبر حقولها النفطية في 2023

  • الخط
نفط إيران
نفط إيران
النفط

إيران تتوقع استكمال تطوير أكبر حقولها النفطية في 2023

سيبلغ إجمالي إنتاجه 320 ألف برميل يوميا

دبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزارة النفط الإيرانية اليوم الثلاثاء، إن من المقرر استكمال تطوير حقل أزادجان، أكبر حقول النفط في إيران، في منتصف عام 2023، وأن يبلغ إجمالي إنتاجه 320 ألف برميل يوميا.

يأتي هذا بعد أن استؤنفت أمس الاثنين، محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة من أجل إحياء الاتفاق النووي، والتي ينصب اهتمام طهران فيها على رفع العقوبات للسماح لها ببيع النفط دون عائق وجمع إيراداته.

قال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجستة مهر: "مع استكمال تطوير مشروع هذا الحقل سيصل إنتاج النفط الخام منه إلى 320 ألف برميل يوميا".

أوروبا.. الغاز يسجل أطول موجة تراجع في أكثر من عام طاقة طاقة أوروبا.. الغاز يسجل أطول موجة تراجع في أكثر من عام

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن شركة النفط الوطنية وقعت في يوليو 2020 اتفاقا مع شركة بتروبارس المحلية على زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 320 ألف برميل يوميا من 140 ألفا خلال 30 شهرا في حقل أزادجان الذي تشترك فيه مع العراق المجاورة.

وانسحبت الولايات المتحدة في عهد إدارة الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي في عام 2018، وأعادت فرض عقوبات قلصت صادرات إيران من النفط الخام وأبعدت شركات الطاقة الأجنبية عن أي مشاريع نفطية إيرانية محتملة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الإمارات توافق على استخدام لقاح سينوفارم القائم على البروتين كجرعة معززة الإمارات توافق على استخدام لقاح سينوفارم القائم على البروتين كجرعة معززة
شاهد.. عراك ولكمات بين النواب تحت قبة البرلمان الأردني شاهد.. عراك ولكمات بين النواب تحت قبة البرلمان الأردني
الأكثر قراءة
الكاميرا ترصد واقعة مثيرة بين امرأة ورجل دين إيراني الكاميرا ترصد واقعة مثيرة بين امرأة ورجل دين إيراني
بدء توطين وظائف 3 قطاعات في السعودية الخميس المقبل بدء توطين وظائف 3 قطاعات في السعودية الخميس المقبل
الشرطة البريطانية تعتذر لعائلة لاعب اتحاد جدة السابق بعد مقتله الشرطة البريطانية تعتذر لعائلة لاعب اتحاد جدة السابق بعد مقتله
قصة أشهر رافض للقاح في أوروبا.. وكيف توفي بكورونا قصة أشهر رافض للقاح في أوروبا.. وكيف توفي بكورونا
كلوب كلوب "ممتن" لقرار بقاء صلاح وماني مع ليفربول
بدءاً من اليوم.. موجة أمطار تجتاح هذه المدن السعودية بدءاً من اليوم.. موجة أمطار تجتاح هذه المدن السعودية
قبل أن تذهب
محادثات أميركية روسية في جنيف.. قريبا
محادثات أميركية روسية في جنيف.. قريبا
اكتشف المزيد