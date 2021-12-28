إيران تتوقع استكمال تطوير أكبر حقولها النفطية في 2023

قالت وزارة النفط الإيرانية اليوم الثلاثاء، إن من المقرر استكمال تطوير حقل أزادجان، أكبر حقول النفط في إيران، في منتصف عام 2023، وأن يبلغ إجمالي إنتاجه 320 ألف برميل يوميا.

يأتي هذا بعد أن استؤنفت أمس الاثنين، محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة من أجل إحياء الاتفاق النووي، والتي ينصب اهتمام طهران فيها على رفع العقوبات للسماح لها ببيع النفط دون عائق وجمع إيراداته.

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قال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجستة مهر: "مع استكمال تطوير مشروع هذا الحقل سيصل إنتاج النفط الخام منه إلى 320 ألف برميل يوميا".

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن شركة النفط الوطنية وقعت في يوليو 2020 اتفاقا مع شركة بتروبارس المحلية على زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 320 ألف برميل يوميا من 140 ألفا خلال 30 شهرا في حقل أزادجان الذي تشترك فيه مع العراق المجاورة.

وانسحبت الولايات المتحدة في عهد إدارة الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي في عام 2018، وأعادت فرض عقوبات قلصت صادرات إيران من النفط الخام وأبعدت شركات الطاقة الأجنبية عن أي مشاريع نفطية إيرانية محتملة.