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الرئاسة اللبنانية: توقعات ببدء وصول الغاز المصري أواخر فبراير

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الغاز
منشأة للغاز
لبنان

الرئاسة اللبنانية: توقعات ببدء وصول الغاز المصري أواخر فبراير

من المتوقع الانتهاء من إصلاحات بخط لنقل الغاز

القاهرة - رويترز

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قال بيان للرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، إن من المتوقع الانتهاء من إصلاحات بخط لنقل الغاز بنهاية فبراير، ما سيسمح بوصول الغاز المصري إلى لبنان.

ونقل البيان عن وزير الطاقة، وليد فياض، قوله: "مع حلول أواخر فبراير، من المفترض أن يكون قد تم الانتهاء من إصلاح الخط في المرحلة الأولى، بما يسمح بوصول الغاز إلى دير عمار".

تقع دير عمار على بعد ثلاثة كيلومترات إلى الشمال من مدينة طرابلس في شمال لبنان.

ومن المقرر بموجب خطة تدعمها الولايات المتحدة لتخفيف أزمة الكهرباء في لبنان أن تزوده مصر بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمر بأراضي الأردن وسوريا.

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