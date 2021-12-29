أسعار النفط
النفط قرب أعلى مستوى منذ أواخر نوفمبر مع تحسن شهية المخاطرة
مقتفية أثر صعود واسع النطاق في الأسواق العالمية
ارتفعت أسعار النفط للجلسة السادسة على التوالي اليوم الأربعاء مقتفية أثر صعود واسع النطاق في الأسواق العالمية.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا أو 0.3% إلى 76.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش.
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ولم يكن خام القياس العالمي مزيج برنت أقل حظا من سابقه، إذ ارتفع هو الآخر 23 سنتا توازي 0.3 %، إلى 79.17 دولار للبرميل.
وصعد كلا الخامين قرب أعلى مستوى لهما في شهر.
وعوضت الأصول من النفط إلى الأسهم الخسائر من أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، عندما دفع المتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستثمرين إلى البحث عن أصول تمثلا ملاذات آمنة. ومع تراجع أسوأ المخاوف المتعلقة بأوميكرون، عاد المستثمرون إلى الأصول العالية المخاطر.
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