بوتين: أسعار الغاز في أوروبا ستنخفض عقب "نورد ستريم 2"

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 2 جاهز لصادرات الغاز، مضيفا أن المشروع سيساعد في خفض أسعار الغاز في أوروبا التي سجلت مستويات قياسية مرتفعة.

يواجه نورد ستريم 2، الذي اكتمل بناؤه في سبتمبر /أيلول لكنه ينتظر موافقة من الهيئات التنظيمية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي مقاومة من الولايات المتحدة وبضع دول، من بينها بولندا وأوكرانيا، جراء الخشية من أن المشروع سيزيد نفوذ روسيا على أوروبا.

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قال الرئيس الروسي إن الأنبوب الثاني في خط الأنابيب المزدوج جرى ملؤه بالغاز.

أبلغ بوتين اجتماعا للحكومة حضره أليكسي ميلر رئيس شركة غازبروم الروسية "أود أن أهنئ غازبروم وشركاءها في نورد ستريم 2 على استكمال العمل وإنشاء هذا المسار الإضافي الضخم الذي هو جاهز للعمل".

جرى بناء خط الأنابيب البالغ قيمته 11 مليار دولار من قبل عملاق الغاز الروسي غازبروم الذي يسيطر عليه الكرملين ودفعت شركات أوروبية للطاقة نصف التكلفة.

يذكر أن المصادقة على خط الأنابيب، الذي يسير في قاع بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا، من غير المتوقع أن تصدر قبل نهاية النصف الأول من 2022.