بيانات معهد البترول الأميركي تظهر هبوطاً في مخزونات النفط

قالت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

وبحسب المصادر لوكالة رويترز، أظهرت البيانات أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 3.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر/كانون الأول. وسجلت مخزونات البنزين انخفاضا قدره 319 ألف برميل في حين هبطت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 716 ألف برميل.

مادة اعلانية

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار النفط للجلسة السادسة على التوالي اليوم الأربعاء مقتفية أثر صعود واسع النطاق في الأسواق العالمية.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا أو 0.3% إلى 76.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش.

ولم يكن خام القياس العالمي مزيج برنت أقل حظا من سابقه، إذ ارتفع هو الآخر 23 سنتا توازي 0.3 %، إلى 79.17 دولار للبرميل.