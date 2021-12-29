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روسيا: أوبك+ لم تأبه بدعوات واشنطن لزيادة إنتاج النفط

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روسيا: أوبك+ لم تأبه بدعوات واشنطن لزيادة إنتاج النفط

نوفاك قال إن سعر النفط بين 65 و80 دولار للبرميل سعر مريح في 2022

موسكو - رويترز

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ذكر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء، أن مجموعة أوبك+ لكبار منتجي النفط تقاوم دعوات من واشنطن لزيادة الإنتاج لأنها لا تريد الحيد عن سياستها.

وأضاف أن أوبك+ لم تأبه بدعوات واشنطن لزيادة إنتاج النفط.

وقال لمؤسسة (آر.بي.ٍسي) الإعلامية "نعتقد بأنه سيكون من المناسب بالنسبة للسوق أن يظهر في المدى المتوسط كيف سنزيد الإنتاج مع تنامي الطلب".

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وتوقع نوفاك ارتفاع الطلب العالمي بنحو 4 ملايين برميل يوميا في 2022، مشيرا إلى أن سعر النفط بين 65 و80 دولار للبرميل سعر مريح في 2022.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار النفط للجلسة السادسة على التوالي اليوم الأربعاء مقتفية أثر صعود واسع النطاق في الأسواق العالمية.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا أو 0.3 %، إلى 76.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش.

ولم يكن خام القياس العالمي مزيج برنت أقل حظا من سابقه، إذ ارتفع هو الآخر 23 سنتا توازي 0.3 %، إلى 79.17 دولار للبرميل.

وصعد كلا الخامين قرب أعلى مستوى لهما في شهر.

وعوضت الأصول من النفط إلى الأسهم الخسائر من أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، عندما دفع المتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستثمرين إلى البحث عن أصول تمثلا ملاذات آمنة. ومع تراجع أسوأ المخاوف المتعلقة بأوميكرون، عاد المستثمرون إلى الأصول العالية المخاطر.

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