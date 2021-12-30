الصين تخفض الدفعة الأولى من حصص واردات النفط 11% بالعام الجديد

قالت مصادر في قطاع النفط إن الصين أصدرت الدفعة الأولى من حصص واردات النفط الخام لعام 2022 بكميات تقل 11% عن المخصصات الأولى لعام 2021 وإن الشركات الخاصة الكبيرة حصلت على نصيب الأسد من هذه الحصص.

وقلصت أسعار النفط العالمية مكاسبها في أعقاب انخفاض حصص واردات أكبر مستورد للخام في العالم إلى 109.03 مليون طن في الدفعة الأولى من العام.

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ومن بين 42 شركة حصلت على حصص من الواردات، فازت أكبر 3 شركات تكرير خاصة في البلاد وهي تشجيانغ للبتروكيماويات (زد.بي.سي)، وهينغلي للبتروكيماويات وشينغ هونغ للكيماويات مجتمعة بنحو 41.95 مليون طن، وهو ما يشكل حوالي 38% من إجمالي الواردات وأكثر 50% تقريبا من نصيبها في العام السابق.

وأظهرت وثيقة من وزارة التجارة أن المصافي الأصغر، التي يقع معظمها في مركز التكرير الشرقي بإقليم شاندونغ، حصلت على 51.4 مليون طن من حصص الاستيراد وهو ما يقل 26% عن العام الماضي.

وحددت الصين حصصا إجمالية لواردات النفط الخام للشركات غير الحكومية في عام 2022 عند 243 مليون طن وهو نفس المستوى الذي حددته في مستهل عام 2021.