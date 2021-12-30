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العقود الأميركية للغاز الطبيعي تغلق منخفضة في تعاملات متقلبة

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طاقة

العقود الأميركية للغاز الطبيعي تغلق منخفضة في تعاملات متقلبة

على الرغم من توقعات زيادة في الطلب للتدفئة على مدار الأسبوعين القادمين

دبي - العربية.نت

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أغلقت العقود الأميركية للغاز الطبيعي منخفضة في تعاملات متقلبة، الأربعاء، متراجعة عن مكاسب سجلتها في وقت سابق من الجلسة على الرغم من توقعات بأحوال جوية أكثر برودة وزيادة في الطلب للتدفئة على مدار الأسبوعين القادمين.

وفي آخر يوم لتداولها أنهت عقود الغاز تسليم يناير/كانون الثاني الجلسة منخفضة 3.1 سنت، أو 0.8 %، لتسجل عند التسوية 4.024 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. وفي وقت سابق اليوم صعد العقد أكثر من 5%، إلى أعلى مستوى منذ الثالث من ديسمبر/كانون الأول.

وكانت العقود الآجلة الأميركية للغاز قد قفزت إلى أعلى مستوى في 12 عاما عند أكثر من ستة دولارات للمليون وحدة حرارية في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين لأن الولايات المتحدة لديها مخزونات كبيرة من الغاز وإنتاج وفير للشتاء.

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