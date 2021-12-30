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النفط يصعد مع تواصل ارتفاع الطلب على الوقود رغم إصابات أوميكرون

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أسعار النفط

النفط يصعد مع تواصل ارتفاع الطلب على الوقود رغم إصابات أوميكرون

لليوم الرابع على التوالي

ملبورن - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، مواصلة مكاسبها المتتالية المستمرة منذ أيام، مدعومة ببيانات تظهر أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعا على الرغم من تزايد حالات الإصابة بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2%، إلى 79.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، مرتفعة لليوم الرابع على التوالي.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.3 %، إلى 76.79 دولار للبرميل في سابع جلسة على التوالي من المكاسب.

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أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء انخفاض مخزونات النفط الخام 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يزيد عن توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم.

وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير مقارنة مع توقعات المحللين لزيادة في المخزون، مما يشير إلى أن الطلب لا يزال قويا.

ومما قدم مزيدا من الدعم للمعنويات، تحاول حكومات في أنحاء العالم الحد من تأثير الأرقام القياسية للإصابات الجديدة بكوفيد-19 على النمو الاقتصادي من خلال تخفيف القواعد الخاصة بالاختبارات وتضييق نطاق العزل لتستهدف فقط من كانوا على تواصل وثيق مع حالات إيجابية.

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