.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

غازبروم تعتزم إنفاق 305 ملايين دولار على "نوردستريم 2" في 2022

  • الخط
خط أنابيب نورد ستريم 2 الروسي
خط أنابيب "نورد ستريم "2 الروسي
طاقة

غازبروم تعتزم إنفاق 305 ملايين دولار على "نوردستريم 2" في 2022

موسكو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الخميس، أن شركة غازبروم الروسية تعتزم إنفاق 22.8 مليار روبل (305 ملايين دولار) على تمويل مشروع خط أنابيب الغاز "نوردستريم2" في 2022.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، أن خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2" جاهز لصادرات الغاز، مضيفا أن المشروع سيساعد في خفض أسعار الغاز في أوروبا التي سجلت مستويات قياسية مرتفعة.

يواجه "نورد ستريم 2"، الذي اكتمل بناؤه في سبتمبر لكنه ينتظر موافقة من الهيئات التنظيمية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي، مقاومة من الولايات المتحدة وبضع دول، من بينها بولندا وأوكرانيا، جراء الخشية من أن المشروع سيزيد نفوذ روسيا على أوروبا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
على أبواب 2022.. هل تشتري عقارا أم تستأجر؟ على أبواب 2022.. هل تشتري عقارا أم تستأجر؟
ضبابية الدماغ مجددا.. الكشف عن أعراض جديدة لكورونا أوميكرون ضبابية الدماغ مجددا.. الكشف عن أعراض جديدة لكورونا أوميكرون
الأكثر قراءة
داعش العراق يذبح مدير جوازات مدينة الأعظمية و3 من أصدقائه داعش العراق يذبح مدير جوازات مدينة الأعظمية و3 من أصدقائه
كلوب: كلمات ماديسون أفقدت صلاح التركيز.. فضاعت الجزائية كلوب: كلمات ماديسون أفقدت صلاح التركيز.. فضاعت الجزائية
توقعات محبطة لعام 2022.. فيروس قاتل جديد يهدد البشرية توقعات محبطة لعام 2022.. فيروس قاتل جديد يهدد البشرية
شاهد.. حارس لملكة بريطانيا يطرح ويبعد طفلا عن طريقه بقدميه شاهد.. حارس لملكة بريطانيا يطرح ويبعد طفلا عن طريقه بقدميه
ظهورهما أثار جدلاً.. انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته ظهورهما أثار جدلاً.. انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته
بعد اتهامه بعد اتهامه "بالتحريض على التحرش".. سحب إعلان عمرو دياب
قبل أن تذهب
تسونامي إصابات بأوميكرون.. وإلغاء احتفالات رأس السنة
تسونامي إصابات بأوميكرون.. وإلغاء احتفالات رأس السنة
اكتشف المزيد