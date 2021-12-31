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النفط يتجه لإنهاء العام بأكبر مكسب سنوي منذ 2009

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بئر نفط
أسعار النفط

النفط يتجه لإنهاء العام بأكبر مكسب سنوي منذ 2009

العقود الآجلة لخام برنت قد تسجل زيادة بـ 53%

ملبورن - رويترز

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تراجعت أسعار النفط 1% اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ 12 عاماً، مدفوعة بالتعافي الاقتصادي العالمي من الركود الذي نجم عن جائحة كوفيد-19 وقيود يتبناها المنتجون حتى مع ارتفاع الإصابات لمستويات قياسية حول العالم.

ففي اليوم الأخير من 2021، تتجه العقود الآجلة لخام برنت لإنهاء العام على زيادة بـ53%، بينما العقود الآجلة للخام الأميركي في طريقها لتحقيق ارتفاع بـ 57%، وهو أقوى أداء لعقود الخامين القياسيين منذ 2009 عندما صعدت الأسعار بأكثر من 70%.

قال كريج جيمس كبير الاقتصاديين في كومسك: "مر علينا دلتا وأوميكرون وجميع أنواع الإغلاق وقيود السفر، لكن الطلب على النفط ظل قويا بعض الشيء. يمكنك إرجاع ذلك إلى تأثيرات التحفيز الذي يدعم الطلب وإلى القيود المفروضة على الإمدادات".

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غير أن أسعار النفط توقفت اليوم الجمعة عن الزيادة بعد ارتفاعها لعدة أيام متتالية، إذ بلغت إصابات كوفيد-19 مستويات مرتفعة جديدة عالميا، من أستراليا إلى الولايات المتحدة، وهو ما تؤججه السلالة المتحورة من فيروس كورونا أوميكرون شديدة العدوى.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بما يفوق 1% إلى 78.53 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1% إلى 75.99 دولار للبرميل.

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