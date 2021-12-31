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سحب مليوني برميل نفط من الاحتياطيات الأميركية لصالح إكسون

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منشأة نفط أميركية
منشأة نفط أميركية
النفط

سحب مليوني برميل نفط من الاحتياطيات الأميركية لصالح إكسون

في إطار خطة معلنة سابقا تهدف لخفض أسعار البنزين

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة الطاقة الأميركية أمس الخميس، إنها وافقت على سحب مليوني برميل من النفط الخام من احتياطياتها الاستراتيجية لصالح شركة إكسون موبيل في إطار خطة معلنة سابقا بهدف خفض أسعار البنزين.

وأضافت الوزارة أنها سحبت بذلك ما يصل مجموعه إلى أكثر من 7 ملايين برميل من الاحتياطيات لتعزيز إمدادات الوقود في البلاد، وفق ما نقلته "رويترز".

وكانت تقارير صحافية تحدثت عن طلب الولايات المتحدة من مستهلكين كبار للنفط دراسة سحب منسق من الاحتياطي الاستراتيجي في مسعى لخفض الأسعار.

تأتي المحاولة الأميركية لتهدئة الأسواق، وهي المرة الأولى التي تطلب فيها الولايات المتحدة من الصين الانضمام إلى تحرك منسق، مع بدء ظهور ردود أفعال سياسية غاضبة بسبب الضغوط التضخمية المدفوعة جزئيا بارتفاع أسعار الطاقة.

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