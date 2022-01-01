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إيران.. تسرب للغاز يوقف الإنتاج بحقل بارس الجنوبي

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حقل بارس الجنوبی
اقتصاد إيران

إيران.. تسرب للغاز يوقف الإنتاج بحقل بارس الجنوبي

شركة بارس: كان هناك تسرب للغاز لكن الضرر "ليس كبيرا"

دبي - رويترز

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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن حريقا اندلع على منصة لإنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي بإيران اليوم السبت مما أدى لتوقف العمل بها.

وأضافت الهيئة أن المنصة 16 في حقل بارس الجنوبي، تعرضت لحريق كبير وخرجت من دائرة الإنتاج.

وقالت شبكة أخبار إيران بالتلفزيون الإيراني في منشور على حسابها بتطبيق تليجرام إن شركة بارس للنفط والغاز، التي تدير المنصة، ذكرت أنه كان هناك تسرب للغاز لكن الضرر "ليس كبيرا".

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