روسيا ترفع إنتاجها من النفط والغاز في ديسمبر إلى قرابة 11 مليون ب\ي

ارتفع إنتاج روسيا من مكثفات النفط والغاز من 10.89 مليون برميل يوميا في نوفمبر إلى 10.90 مليون برميل يوميا في ديسمبر، وذلك بحسب ما أشارت إليه حسابات وكالة "رويترز"، بناء على تقرير لوكالة أنباء إنترفاكس اليوم الأحد، استند إلى بيانات وزارة الطاقة.

وقالت إنترفاكس إن إجمالي إنتاج مكثفات النفط والغاز بلغ 46.11 مليون طن الشهر الماضي، ارتفاعا من 44.56 مليون في نوفمبر.

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وأظهرت بيانات اليوم الأحد أن إنتاج النفط السنوي في روسيا ارتفع أكثر من 2% العام الماضي، بفضل تخفيف تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها مجموعة "أوبك+" بعد الهبوط الذي تسببت فيه جائحة كوفيد-19 في 2020.

وطبقا لبيانات وزارة الطاقة وحسابات "رويترز"، زاد إنتاج النفط ومكثفات الغاز الروسي إلى 10.52 مليون برميل يوميا في العام الماضي من 10.27 مليون في 2020. وبالأطنان زاد إنتاج النفط ومكثفات الغاز في 2021 إلى 524.05 مليون طن من 512.68 مليون في 2020. لكنه ظل أقل من المستوى القياسي الذي بلغه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وهو 560.2 مليون طن أي 11.25 مليون برميل يوميا في 2019.

ذكرت إنترفاكس أيضا أن إنتاج الغاز الطبيعي الروسي قفز 10% العام الماضي إلى 762.3 مليار متر مكعب.

وكانت روسيا وافقت في أبريل 2020 على تقليل إنتاجها أكثر من مليوني برميل يوميا، في خطوة طوعية لم يسبق لها مثيل بالاتفاق مع كبار المنتجين الآخرين ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وكان ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء، قال إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط في البلاد إلى ما بين 540 و560 مليون طن (ما بين

11.8و11.2 مليون برميل يوميا) في 2022 وإلى ما بين 542 و562 مليون طن في 2023.

ويعمل تكتل "أوبك+" الآن على تخفيف قيود الإنتاج، ووافق في أوائل ديسمبر على الالتزام بخطته لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في يناير.

وقال نوفاك إن تحالف "أوبك+" سيواصل زيادة الإمدادات لسد الطلب المتنامي على النفط.

وأضاف أن تقلبات سوق النفط ليست مرتفعة للغاية في الوقت الراهن.

وعن توقعاته للعام المقبل، قال نائب رئيس الوزراء الروسي إن بلاده تتوقع تعافي ميزان العرض والطلب في سوق النفط العالمية في عام 2022.

حافظت مجموعة "أوبك+" على خططها لزيادة الإنتاج المخطط لشهر يناير عند 400 ألف برميل في اليوم، لكنها منحت نفسها مجالاً للتحلي بالمرونة وتعديل الإنتاج حسب الحاجة.