قفزة في صادرات غازبروم الروسية من الغاز في 2021

قالت شركة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة اليوم الأحد، إن صادراتها من الغاز الطبيعي خارج الاتحاد السوفيتي السابق ارتفعت إلى 185.1 مليار متر مكعب في 2021، بزيادة 5.8 مليار متر مكعب عن 2020.

تخضع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا للتدقيق بعد أن وصلت الأسعار في المنطقة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق الشهر الماضي، وسط اتهام بعض السياسيين والخبراء لشركة غازبروم بخفض إمداداتها للمنطقة للضغط على السلطات كي تصادق على خط أنابيب نورد ستريم 2 الجديد.

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وقالت غازبروم إنها أوفت بكل التزاماتها التعاقدية لأوروبا وزادت صادراتها إلى ألمانيا بنسبة 10.5% وإلى تركيا بنسبة 63% وإلى إيطاليا بنسبة 20.3%.

مع ذلك فإنها تعتزم تسليم 183 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا وتركيا، ومن المحتمل أن يكون أقل من ذلك لأن رقم 185.1 مليار متر مكعب يشمل الصين حيث بدأت التصدير لها عبر خط أنابيب في عام 2019.

ولم تقدم غازبروم رقما لصادراتها إلى الصين للعام بأكمله، لكنها ذكرت أنها بلغت 7.1 مليار متر مكعب في الأشهر التسعة الأولى.

وقالت غازبروم أيضا إن إنتاجها من الغاز الطبيعي ارتفع العام الماضي 62.2 مليار متر مكعب إلى 514.8 مليار متر مكعب، وهو أعلى مستوى منذ 13 عاما. كما زادت إمداداتها المحلية 31.9 مليار متر مكعب إلى 257.8 مليار متر مكعب.