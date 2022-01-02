.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قفزة في صادرات غازبروم الروسية من الغاز في 2021

  • الخط
منشأة للغاز تابعة لغازبروم الروسية
منشأة للغاز تابعة لغازبروم الروسية
طاقة

قفزة في صادرات غازبروم الروسية من الغاز في 2021

قالت إنها أوفت بكل التزاماتها التعاقدية لأوروبا

موسكو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة اليوم الأحد، إن صادراتها من الغاز الطبيعي خارج الاتحاد السوفيتي السابق ارتفعت إلى 185.1 مليار متر مكعب في 2021، بزيادة 5.8 مليار متر مكعب عن 2020.

تخضع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا للتدقيق بعد أن وصلت الأسعار في المنطقة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق الشهر الماضي، وسط اتهام بعض السياسيين والخبراء لشركة غازبروم بخفض إمداداتها للمنطقة للضغط على السلطات كي تصادق على خط أنابيب نورد ستريم 2 الجديد.

وقالت غازبروم إنها أوفت بكل التزاماتها التعاقدية لأوروبا وزادت صادراتها إلى ألمانيا بنسبة 10.5% وإلى تركيا بنسبة 63% وإلى إيطاليا بنسبة 20.3%.

غازبروم تتوقع ارتفاع سعر تصدير الغاز في 2022 طاقة طاقة غازبروم تتوقع ارتفاع سعر تصدير الغاز في 2022

مع ذلك فإنها تعتزم تسليم 183 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا وتركيا، ومن المحتمل أن يكون أقل من ذلك لأن رقم 185.1 مليار متر مكعب يشمل الصين حيث بدأت التصدير لها عبر خط أنابيب في عام 2019.

ولم تقدم غازبروم رقما لصادراتها إلى الصين للعام بأكمله، لكنها ذكرت أنها بلغت 7.1 مليار متر مكعب في الأشهر التسعة الأولى.

وقالت غازبروم أيضا إن إنتاجها من الغاز الطبيعي ارتفع العام الماضي 62.2 مليار متر مكعب إلى 514.8 مليار متر مكعب، وهو أعلى مستوى منذ 13 عاما. كما زادت إمداداتها المحلية 31.9 مليار متر مكعب إلى 257.8 مليار متر مكعب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كورونا بعامه الثالث.. فاوتشي: هذا ما يجب التركيز عليه كورونا بعامه الثالث.. فاوتشي: هذا ما يجب التركيز عليه
وفاة شقيق كاظم الساهر إثر وعكة صحية مفاجئة وفاة شقيق كاظم الساهر إثر وعكة صحية مفاجئة
الأكثر قراءة
فيديو ولا أغرب.. أسماك تتساقط من السماء فيديو ولا أغرب.. أسماك تتساقط من السماء
الصحة السعودية: منحنى كورونا يرتفع بشكل كبير في المملكة الصحة السعودية: منحنى كورونا يرتفع بشكل كبير في المملكة
هؤلاء لا يصابون بكورونا أبداً.. أدلة علمية تكشف هؤلاء لا يصابون بكورونا أبداً.. أدلة علمية تكشف
تفاصيل القبض على مطربة مصرية ليلة رأس السنة! تفاصيل القبض على مطربة مصرية ليلة رأس السنة!
أعراض متشابهة جداً.. هكذا تفرق بين الإنفلونزا وأوميكرون! أعراض متشابهة جداً.. هكذا تفرق بين الإنفلونزا وأوميكرون!
وفاة شقيق كاظم الساهر إثر وعكة صحية مفاجئة وفاة شقيق كاظم الساهر إثر وعكة صحية مفاجئة
قبل أن تذهب
مسؤول أميركي كبير: إيران اقتربت من إنتاج القنبلة النووية
مسؤول أميركي كبير: إيران اقتربت من إنتاج القنبلة النووية
اكتشف المزيد