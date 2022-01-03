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مصر ترسي 8 مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز على شركات عالمية

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النفط

مصر ترسي 8 مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز على شركات عالمية

بحد أدنى لاستثمارت 250 مليون دولار

القاهرة - العربية.نت

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أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الاثنين، إرساء 8 مناطق للتنقيب عن النفط والغاز في أحدث مزايدة.

وأعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن نتائج المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما فى البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، والتى سبق وأعلنت عنها كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، حيث تمت ترسية 8 مناطق (منطقتين بالبحر المتوسط و4 مناطق بالصحراء الغربية ومنطقتين بخليج السويس) على شركات إيني وبي بي وأبكس انترناشيونال وانرجين إيجيبت وإينا نافتا وسيبترول وشركة يونايتد إنرجي.

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ويقدر إجمالي المساحات بحوالي 12.3 ألف كم2 بحد أدنى للاستثمارات في فترات البحث يقدر بحوالي 250 مليون دولار، وذلك لحفر 33 بئراً كحد أدنى، هذا بالإضافة إلى23.7 مليون دولار كمنح توقيع.

وقد أشار الملا إلى أنه في ظل الظروف العالمية الراهنة والمرتبطة بجائحة كورونا، حققت تلك المزايدة نتائج إيجابية تسفر عن ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.

وقد ساهمت بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج في التيسير على الشركات العالمية للاطلاع على كافة البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية لكل المناطق، متمثلة في حوالي 42 مسحا سيزميا ثلاثي الأبعاد، وما يقرب من 2894 مسحا سيزميا ثنائي الأبعاد وحوالي 118 بئراً.

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