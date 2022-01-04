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أدنوك تورد كامل الكميات المتعاقد عليها من النفط لمشترين آسيويين في مارس 

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أدنوك
أدنوك
أدنوك

أدنوك تورد كامل الكميات المتعاقد عليها من النفط لمشترين آسيويين في مارس

الشركة الإماراتية أبلغت بعض المشترين بتوريد كامل الكميات من النفط قبيل اجتماع أوبك+

سنغافورة – رويترز

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قالت مصادر تجارية اليوم الثلاثاء، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أبلغت بعض المشترين في آسيا بأنها ستورد الكميات المتعاقد عليها بالكامل من النفط الخام في مارس.

جاء ذلك قبل اجتماع مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها اليوم الثلاثاء.

وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ لرويترز يوم الاثنين، إن من المتوقع أن تلتزم أوبك+ بخططها لزيادة الإنتاج في فبراير عندما تجتمع اليوم الثلاثاء لتوقعها تأثيرا بسيطا وقصير الأجل على الطلب من سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

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