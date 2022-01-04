أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وبرنت يتجاوز 79 دولاراً

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الثلاثاء، بعد صعود تجاوز أمس 1%، على أمل حدوث مزيد من التعافي للطلب في 2022، على الرغم من استعداد تحالف أوبك+ للموافقة فيما يبدو على زيادة أخرى في الإنتاج واستمرار المخاوف من كيفية تأثير زيادة انتشار فيروس كورونا على الطلب.

وارتفع خام برنت 0.44% في التعاملات الصباحية ليصل إلى 79.32 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام الأميركي بنسبة 0.34% ليصل إلى 76.34 دولار للبرميل.

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ومن المتوقع أن توافق أوبك وحلفاؤها فيما يعرف بتحالف (أوبك+) اليوم الثلاثاء على زيادة الإنتاج.

وأمس ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميريكي الخفيف 87 سنتا توازي 1.16% لتبلغ عند التسوية 76.08 دولار للبرميل. ولم تكن العقود الآجلة لمزيج برنت بأقل حظا من سابقتها، إذ ارتفعت هي الأخرى 1.20 دولار توازي 1.54% لتبلغ عند التسوية 78.98 دولار للبرميل.