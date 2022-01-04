.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وبرنت يتجاوز 79 دولاراً

  • الخط
منصة نفط بحرية
منصة نفط بحرية
أسعار النفط

أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وبرنت يتجاوز 79 دولاراً

من المتوقع أن توافق أوبك بلس اليوم على زيادة الإنتاج

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الثلاثاء، بعد صعود تجاوز أمس 1%، على أمل حدوث مزيد من التعافي للطلب في 2022، على الرغم من استعداد تحالف أوبك+ للموافقة فيما يبدو على زيادة أخرى في الإنتاج واستمرار المخاوف من كيفية تأثير زيادة انتشار فيروس كورونا على الطلب.

وارتفع خام برنت 0.44% في التعاملات الصباحية ليصل إلى 79.32 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام الأميركي بنسبة 0.34% ليصل إلى 76.34 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن توافق أوبك وحلفاؤها فيما يعرف بتحالف (أوبك+) اليوم الثلاثاء على زيادة الإنتاج.

وأمس ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميريكي الخفيف 87 سنتا توازي 1.16% لتبلغ عند التسوية 76.08 دولار للبرميل. ولم تكن العقود الآجلة لمزيج برنت بأقل حظا من سابقتها، إذ ارتفعت هي الأخرى 1.20 دولار توازي 1.54% لتبلغ عند التسوية 78.98 دولار للبرميل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبر إيجابي عن كورونا أوميكرون.. إذا هرب من الأجسام المضادة ستلاحقه هذه الخلايا خبر إيجابي عن كورونا أوميكرون.. إذا هرب من الأجسام المضادة ستلاحقه هذه الخلايا
ترغب في السفر رغم ترغب في السفر رغم "أوميكرون"؟.. إليك أكثر الوجهات أماناً في 2022
الأكثر قراءة
ابتزها بصور مفبركة.. فتاة مصرية تنتحر وتترك رسالة مبكية ابتزها بصور مفبركة.. فتاة مصرية تنتحر وتترك رسالة مبكية
أسد يرعب سكان منطقة بالكويت.. فيديو لفتاة تقبض عليه أسد يرعب سكان منطقة بالكويت.. فيديو لفتاة تقبض عليه
انتحرت بسبب صورة مفبركة.. عائلة مصرية تروي تفاصيل مؤلمة انتحرت بسبب صورة مفبركة.. عائلة مصرية تروي تفاصيل مؤلمة
فيديو رقص فاضح.. مصير مدرسين مصريين بينهم معلمة مثالية فيديو رقص فاضح.. مصير مدرسين مصريين بينهم معلمة مثالية
قبل قرار إعدامه.. طلب غريب من سفاح الإسماعيلية لأمه قبل قرار إعدامه.. طلب غريب من سفاح الإسماعيلية لأمه
فيديو مرعب.. وفاة سعودي وابنته بعد جرف سيل لمركبتهما فيديو مرعب.. وفاة سعودي وابنته بعد جرف سيل لمركبتهما
قبل أن تذهب
4 ملايين لاجئ سوري في لبنان.. كيف يعيشون وسط الأزمة الاقتصادية؟
4 ملايين لاجئ سوري في لبنان.. كيف يعيشون وسط الأزمة الاقتصادية؟
اكتشف المزيد