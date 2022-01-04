.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أوبك+ تجتمع اليوم.. وتوقعات بتثبيت خطط زيادة الإنتاج

  • الخط
أوبك بلس

أوبك+ تجتمع اليوم.. وتوقعات بتثبيت خطط زيادة الإنتاج

من المتوقع أن يلتزم كبار المنتجين بخطط زيادة الإمدادات بالمقدار المتفق عليه وهو 400 ألف برميل شهرياً

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤها، وهي المجموعة التي تعرف باسم أوبك +، اليوم الثلاثاء لتحديد مستويات إنتاج النفط في فبراير المقبل.

ومن المتوقع أن يلتزم فيه كبار المنتجين بخطط زيادة الإمدادات بالمقدار المتفق عليه وهو 400 ألف برميل شهريا، في الوقت الذي لم يؤد فيه ارتفاع الإصابات بكوفيد -19 إلى عمليات إغلاق في أكبر الدول المستهلكة للوقود حتى الآن.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش يليها اجتماع وزاري في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش وكلاهما من خلال الفيديو.

مصادر في أوبك: توقعات بالمضي قدماً بزيادة الإنتاج المقررة في فبراير طاقة أوبك بلس مصادر في أوبك: توقعات بالمضي قدماً بزيادة الإنتاج المقررة في فبراير

وقالت ثلاثة مصادر في أوبك + لرويترز إن من المرجح أن تلتزم المنظمة بخطتها لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في فبراير/ شباط.

وأظهر تقرير فني صدر الأحد، أن أوبك+ تتوقع أن يكون التأثير على سوق النفط من متغير فيروس كورونا أوميكرون خفيفا ومؤقتا، مما يبقي الباب مفتوحًا أمام زيادة أخرى في الإنتاج.

وقال تقرير اللجنة الفنية المشتركة (JTC): "من المتوقع أن يكون تأثير متغير أوميكرون الجديد خفيفًا وقصير الأجل، حيث يصبح العالم مجهزًا بشكل أفضل لإدارة كوفيد-19 والتحديات ذات الصلة".

وتابع التقرير: "هذا بالإضافة إلى النظرة الاقتصادية الثابتة في كل من الاقتصادات المتقدمة والصاعدة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبر إيجابي عن كورونا أوميكرون.. إذا هرب من الأجسام المضادة ستلاحقه هذه الخلايا خبر إيجابي عن كورونا أوميكرون.. إذا هرب من الأجسام المضادة ستلاحقه هذه الخلايا
ترغب في السفر رغم ترغب في السفر رغم "أوميكرون"؟.. إليك أكثر الوجهات أماناً في 2022
الأكثر قراءة
ابتزها بصور مفبركة.. فتاة مصرية تنتحر وتترك رسالة مبكية ابتزها بصور مفبركة.. فتاة مصرية تنتحر وتترك رسالة مبكية
أسد يرعب سكان منطقة بالكويت.. فيديو لفتاة تقبض عليه أسد يرعب سكان منطقة بالكويت.. فيديو لفتاة تقبض عليه
انتحرت بسبب صورة مفبركة.. عائلة مصرية تروي تفاصيل مؤلمة انتحرت بسبب صورة مفبركة.. عائلة مصرية تروي تفاصيل مؤلمة
فيديو رقص فاضح.. مصير مدرسين مصريين بينهم معلمة مثالية فيديو رقص فاضح.. مصير مدرسين مصريين بينهم معلمة مثالية
قبل قرار إعدامه.. طلب غريب من سفاح الإسماعيلية لأمه قبل قرار إعدامه.. طلب غريب من سفاح الإسماعيلية لأمه
فيديو مرعب.. وفاة سعودي وابنته بعد جرف سيل لمركبتهما فيديو مرعب.. وفاة سعودي وابنته بعد جرف سيل لمركبتهما
قبل أن تذهب
4 ملايين لاجئ سوري في لبنان.. كيف يعيشون وسط الأزمة الاقتصادية؟
4 ملايين لاجئ سوري في لبنان.. كيف يعيشون وسط الأزمة الاقتصادية؟
اكتشف المزيد