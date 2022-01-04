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تدفق عكسي للغاز الروسي عبر خط "يامال" لليوم الـ15 على التوالي

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خط أنابيب يامال الروسي للغاز
خط أنابيب يامال الروسي للغاز
طاقة

تدفق عكسي للغاز الروسي عبر خط "يامال" لليوم الـ15 على التوالي

من ألمانيا إلى بولندا

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات من مشغل الشبكة الألماني "جاسكيد"، أن إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يامال-أوروبا، الذي عادة ما يرسل الغاز الروسي غربا إلى القارة، قفزت اليوم الثلاثاء في اتجاه بولندا قادمة من ألمانيا.

وكان الغاز يتدفق في وضع عكسي، من ألمانيا إلى بولندا، لليوم الخامس عشر على التوالي.

وأظهرت البيانات، وفق ما نشرته "رويترز"، أن الأحجام المتجهة نحو الشرق وصلت إلى ما يقرب من 9.9 مليون كيلووات / ساعة عند نقطة قياس مالنو على الحدود الألمانية البولندية صباح اليوم، بزيادة من 5.8 مليون كيلووات / ساعة سابقًا.

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ويمثل خط الأنابيب نحو سدس صادرات روسيا السنوية من الغاز الطبيعي إلى أوروبا وتركيا.

وأظهرت نتائج مزاد أن شركة غازبروم الروسية لتصدير الغاز لم تحجز سعة نقل الغاز للتصدير عبر خط الأنابيب اليوم الثلاثاء. فيما حجزت الشركة 8.3 مليون كيلووات / ساعة عبر خط الأنابيب لشهر يناير في مزاد الشهر الماضي.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ديسمبر، إن ألمانيا تعيد بيع الغاز الروسي إلى بولندا وأوكرانيا بدلاً من تخفيف حدة السوق المحمومة، وألقى باللوم على عكس التدفقات على طول خط أنابيب يامال، وارتفاع الأسعار على مستوردي الغاز الألمان.

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