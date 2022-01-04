بعد قرار اليوم.. هذه حصص إنتاج أعضاء أوبك + في فبراير المقبل

كشفت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، أن حجم إنتاج أعضائها والمنتجين خارجها المعروف باسم تحالف أوبك (23 دولة) سيرتفع إلى 40.894 مليون برميل يوميا في فبراير المقبل، بزيادة 400 ألف برميل عن الشهر الحالي.

وأوضحت أوبك في وثيقة اطلعت عليها "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج أعضاء أوبك (10 أعضاء) سيرتفع إلى 24.808 مليون برميل يوميا.

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وحسب التقرير، سيرتفع إنتاج الدول غير الأعضاء بالمنظمة (13 دولة) إلى 16.086 مليون برميل يوميا في فبراير.

وسيرتفع إنتاج السعودية وروسيا في الشهر المقبل إلى 10.227 مليون برميل يوميا لكل منهما، قياسا على 10.122 مليون برميل يوميا عن يناير الحالي بزيادة 105 آلاف برميل يوميا.

وسيرتفع إنتاج العراق إلى 4.325 مليون برميل يوميا، والإمارات 2.946 مليون، والكويت 2.612 مليون، ونيجيريا 1.701 مليون، وأنغولا 1.421 مليون، والجزائر 982 ألف برميل يوميا.

وسيرتفع إنتاج الكونغو إلى 303 آلاف برميل يوميا في فبراير، والغابون 173 ألفا، وغينيا الاستوائية 118 ألفا.

وبالنسبة للمنتجين من خارج أوبك، ستنتج المكسيك 1.753 مليون برميل يوميا، وكازاخستان 1.589 مليون، وأذربيجان 668 ألفا، والبحرين 191 ألفا، وبروناي 95 ألفا.

وأشار التقرير إلى أن ماليزيا ستنتج 554 ألف برميل يوميا في فبراير، بينما تنتج سلطنة عمان 821 ألفا، والسودان 70 ألفا، وجنوب السودان 121 ألف برميل يوميا.