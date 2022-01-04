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"النفط" العراقية: توتال الفرنسية تطور 4 مشاريع باستثمارات 27 مليار دولار

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وزارة النفط العراقية
وزارة النفط العراقية
اقتصاد العراق

"النفط" العراقية: توتال الفرنسية تطور 4 مشاريع باستثمارات 27 مليار دولار

تتضمن مشروع مد خط الأنبوب البحري ومشروع تطوير حقل أرطاوي

دبي - العربية.نت

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كشفت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مشاريع شركة توتال الفرنسية في العراق، فيما كشفت عن القيمة الاستثمارية لها.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، إن "شركة توتال الفرنسية دخلت في تطوير 4 مشاريع باستثمارات نحو 27 مليار دولار".

وذكر أن المشاريع تتضمن مشروع مد خط الأنبوب البحري ومشروع تطوير حقل أرطاوي، فضلا عن استثمار الغاز بطاقة 600 مليون قدم قياسية على مرحلتين اثنتين ومشروع استثمار واحد كيكا من الطاقة الشمسية، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع".

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وأضاف أن المشروع الأول يشمل مد خط الأنبوب البحري الذي ينقل ماء البحر إلى الحقول النفطية ويهدف إلى إدامة الإنتاج من الحقول النفطية التي تحتاج إلى الماء بكميات كبيرة.

وأوضح أن المشروع الثاني يشمل تطوير حقل أرطاوي وزيادة الإنتاج، إذ أن الطاقة الانتاجية للحقل في الوقت الحالي تقدر بـ 80 ألف برميل.

وأشار إلى أن عمليات التطوير تهدف إلى زيادة إنتاج الحقل إلى أكثر من 200 ألف برميل يوميا.

وأضاف أن تطوير حقل أرطاوي سيتم بمساهمة شركة توتال بنسبة 60% وشركة النفط الوطنية بنسبة 40%، وبعد تصدير النفط من الحقل سيتم استرداد الكلف سواء لشركة النفط الوطنية أو من قبل الشركة المستثمرة.

وأوضح أن مشروع التطوير يشمل بناء منشأة ومحطات تتعلق بالنفط الخام واستثمار الغاز وغير ذلك.

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