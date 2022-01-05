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عقود النفط تزيد مكاسبها.. برنت يتخطى 81 دولارا للبرميل

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منصة نفط بحرية
منصة نفط بحرية
أسعار النفط

عقود النفط تزيد مكاسبها.. برنت يتخطى 81 دولارا للبرميل

معلومات الطاقة: مخزونات الخام الأميركية هبطت 2.1 مليون برميل إلى 417.9 مليون برميل

دبي - العربية.نت

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واصلت العقود الآجلة للنفط صعودها ليزيد سعر خام برنت إلى 81.36 دولار، بينما صعد الخام الأميركي إلى 78.33 دولار للبرميل.

قالت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات كل من البنزين ونواتج التقطير.

وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام هبطت 2.1 مليون برميل إلى 417.9 مليون على مدار الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر /كانون الأول، في حين كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوطا قدره 3.3 مليون برميل.

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وهذا الانخفاض مرتبط جزئيا بإعتبارات ضريبية في نهاية العام دفعت الشركات لخفض المخزونات، خصوصا في منطقة ساحل الخليج، لتقليل عبء الضرائب. وارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 2.6 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين قفزت 10.1 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 232.8 مليون برميل في حين كان المحللون قد توقعوا زيادة قدرها 1.8 مليون برميل. وهذه هي أكبر زيادة أسبوعية في مخزونات البنزين منذ أبريل/ نيسان 2020.

تأتي مكاسب الخام اليوم بعد صعود النفط 1% أمس حيث تجاوز خام برنت 80 دولارا للبرميل.

كان الاجتماع الرابع والعشرون لمجموعة أوبك+ خلص إلى الاتفاق على إبقاء سياسة الإنتاج دون تغيير، أي أن الأعضاء سيلتزمون بزيادة الإنتاج بـ 400 ألف برميل يوميا في فبراير المقبل.

وشملت قرارات أوبك+ بختام الاجتماع أمس، تمديد فترة التعويضات حتى يونيو المقبل، وتحديد موعد الاجتماع المقبل في 2 فبراير 2022.

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