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معهد البترول: انخفاض مخزونات النفط الأميركية 6.4 مليون برميل الأسبوع الماضي

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مخزونات النفط الأميركي
مخزونات النفط الأميركي
النفط

معهد البترول: انخفاض مخزونات النفط الأميركية 6.4 مليون برميل الأسبوع الماضي

سجلت مخزونات البنزين ارتفاعا قدره 7.1 مليون برميل

نيويورك- رويترز

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قالت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وبحسب المصادر، فقد أظهرت البيانات أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 6.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول.

وسجلت مخزونات البنزين ارتفاعا قدره 7.1 مليون برميل كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 4.4 مليون برميل.

واشنطن: نقدر التعاون السعودي الإماراتي لمواجهة ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة أسواق أسعار النفط واشنطن: نقدر التعاون السعودي الإماراتي لمواجهة ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة

وقال البيت الأبيض، أمس إن الولايات المتحدة تقدر التعاون مع السعودية والإمارات وأوبك+ لمواجهة ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة.

ورحب البيت الأبيض في بيان بقرار أوبك+ بزيادة إنتاج النفط الذي يساعد التعافي الاقتصادي العالمي مشيرا إلى أنه لاحظ زيادة في تلبية الطلب العالمي على الطاقة خلال الأسابيع الماضية.

وانتهى الاجتماع الرابع والعشرون لمجموعة أوبك+، أمس الثلاثاء، وجرى فيه الاتفاق على إبقاء سياسة الإنتاج دون تغيير، أي أن الأعضاء سيلتزمون بزيادة الإنتاج بـ 400 ألف برميل يوميا في فبراير المقبل.

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