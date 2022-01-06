قفزة في أسعار النفط بفعل اضطرابات كازاخستان وانخفاض إنتاج ليبيا

ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا حادا، اليوم الخميس، لتواصل صعودها من الجلسة السابقة بفعل تزايد الاضطرابات في كازاخستان المنتجة للنفط والعضو في تكتل أوبك+، بجانب انقطاع إمدادات من ليبيا.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.78 دولار أو 2.2% إلى 82.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 1445 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر نوفمبر.

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وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.18 دولار أو 2.8% إلى 80.03 دولار، وهو أيضا أعلى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر.

وأرسلت روسيا قوات إلى كازاخستان، اليوم الخميس، للمساعدة في إخماد انتفاضة، بعدما انتشرت أعمال عنف أسفرت عن سقوط قتلى في أنحاء البلاد.

تنتج كازاخستان حاليا 1.6 مليون برميل من النفط يوميا. ولا توجد مؤشرات على تأثر إنتاج الخام في البلاد حتى الآن.

في الوقت نفسه، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن إنتاج النفط الليبي بلغ 729 ألف برميل يوميا، انخفاضا من أكثر من 1.3 مليون برميل يوميا في العام الماضي، والذي كان أعلى مستوى له، بسبب أعمال صيانة وإغلاق حقول.

وزدات الأسعار على الرغم من ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية الأسبوع الماضي.