"تنمية نفط عمان" تتعاقد مع شلمبرجر لتحفيز الآبار النفطية

وقّعت شركة تنمية نفط عمان، اليوم الخميس، مع شركة شلمبرجر عمان، عقداً لتنفيذ خدمات التصديع الهيدروليكي وتحفيز الآبار عالية الضغط.

وأوضحت الشركة في تغريدة على صفحتها الرسمية في "تويتر"، أن العقد نص على إمكانية تقديم الخدمات ذاتها في الآبار ذات الضغط المنخفض.

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وفي ديسمبر الماضي، قالت شركة تنمية نفط عمان المملوكة للدولة، إن شركة الخدمات التابعة لها وقعت أول عقد تجاري لها منذ تأسيسها مع شركة تيثيس أويل عمان أونشور المحدودة وذلك لتنفيذ المسوحات الزلزالية في منطقة الامتياز رقم 56.

وأضافت الشركة، أن هذا العقد "سيمهد الطريق لمزيد من فرص التعاون بين شركة تنمية نفط عُمان للخدمات ومشغلي النفط والغاز الآخرين في عُمان في مختلف التطبيقات والمجالات".

ودشنت شركة تنمية نفط عمان في وقت سابق هذا العام وحدتها الجديدة تنمية نفط عُمان للخدمات، بهدف تسويق قدراتها التقنية في مجالات من بينها تحسين معدلات استخراج النفط والحلول الجيولوجية.