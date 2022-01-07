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النفط يواصل الارتفاع وسط مخاوف الإمداد من اضطرابات كازاخستان

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منصة نفط بحرية
منصة نفط بحرية
أسعار النفط

النفط يواصل الارتفاع وسط مخاوف الإمداد من اضطرابات كازاخستان

قفزت الأسعار أمس بنسب جاوزت 2%

ملبورن - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع انتفاضة في كازاخستان أثارت قلقا من إمكانية اضطراب إمدادات أوبك+ تزامنا مع تراجع الإنتاج في ليبيا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا، بما يعادل 0.6%، إلى 82.47 دولار للبرميل، بعد قفزة 1.5% في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا، بما يعادل 0.6% أيضا، إلى 79.96 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت 2.1% في الجلسة السابقة.

وقالت لويز ديكسون المحللة في ريستاد إنرجي في تعليق عبر البريد الإلكتروني "تعكس قفزة أسعار النفط بالأساس مخاوف السوق مع تزايد الاضطراب في قازاخستان واستمرار تدهور الوضع السياسي في ليبيا" بما يؤثر في إنتاج النفط.

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وبعد أيام من الاضطرابات في قازاخستان أعلنت الحكومة خلالها حالة الطوارئ، أرسلت روسيا أمس الخميس قوات مظلات لإخماد الانتفاضة.

وبدأت الاحتجاجات في المناطق الغربية الغنية بالنفط في قازاخستان بعد رفع أسعار الوقود في بداية العام الجديد.

ويتجه برنت والخام الأميركي نحو تسجيل زيادة 6% في أول أسبوع من العام، إذ بلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، حيث فاقت المخاوف بشأن الإمدادات القلق من احتمال تضرر الطلب جراء الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وارتفع إنتاج أوبك في ديسمبر/ كانون الأول 70 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق، وهو ما يقل كثيرا عن الزيادة المسموح بها بموجب اتفاق أوبك+ البالغة 253 ألف برميل يوميا، والذي أعاد الإنتاج الذي تم خفضه في 2020 عندما انهار الطلب في ظل إغلاقات كوفيد-19.

وتراجع إنتاج ليبيا إلى 729 ألف برميل يوميا، من إنتاج مرتفع بلغ 1.3 مليون برميل يوميا العام الماضي، فيما يرجع جزئيا إلى أعمال صيانة خط أنابيب.

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