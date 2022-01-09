.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الاتحاد الأوروبي بحاجة لاستثمار 500 مليار يورو في الطاقة النووية بحلول 2050

  • الخط
محطة للطاقة النووية
محطة للطاقة النووية
التغير المناخي

الاتحاد الأوروبي بحاجة لاستثمار 500 مليار يورو في الطاقة النووية بحلول 2050

26٪ من الكهرباء المنتجة في الاتحاد الأوروبي اليوم مصدرها الطاقة النووية

باريس - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

سيتطلب الجيل الجديد من محطات الطاقة النووية الأوروبية استثمارات بقيمة 500 مليار يورو بحلول عام 2050، كما يعتقد المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون، الأمر الذي يعتبر "حاسمًا" في عملية الانتقال النشطة للطاقة النظيفة.

أكد المفوض الفرنسي في مقابلة مع الأسبوعية الفرنسية لو جورنال دو ديمانش، أن "محطات الطاقة النووية الحالية، من تلقاء نفسها، ستتطلب 50 مليار يورو من الاستثمارات بحلول عام 2030. و500 مليارٍ بحلول عام 2050 للجيل الجديد".

في 31 ديسمبر، كشفت المفوضية الأوروبية النقاب عن مشروع وضع "العلامات الخضراء" لمحطات الطاقة النووية ومحطات الغاز، والذي يهدف إلى تسهيل تمويل المنشآت التي تساهم في مكافحة تغير المناخ.

النفط يدخل عام 2022 بموجة صعودية مع تلاشي مخاوف الطلب طاقة أسعار النفط النفط يدخل عام 2022 بموجة صعودية مع تلاشي مخاوف الطلب

يحدد هذا التصنيف مجالات الاستثمار التي ستستفيد من "العلامات الخضراء". ومع ذلك، فإن الهدف الأوروبي لحياد الكربون في عام 2050 ينطوي على تعبئة استثمارات ضخمة، وقد تم تصميم التصنيف للسماح بالحصول على التمويل بشروط مواتية.

بالنسبة إلى بريتون فإن "إدراج الطاقة النووية في التصنيف أمر بالغ الأهمية للسماح للقطاع بجذب رأس المال الذي يحتاجه".

وأضاف: "سيؤدي التحول البيئي إلى ثورة صناعية على نطاق غير مسبوق. بالإضافة إلى سباق على رأس المال بين مصادر الطاقة المختلفة".

وفي حين أن 26٪ من الكهرباء المنتجة في الاتحاد الأوروبي اليوم مصدرها الطاقة النووية، يقدر المفوض الأوروبي أنها ستمثل على الأقل 15٪ من إجمالي مزيج الطاقة في عام 2050.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
سيارة تغيّر لونها مثل سيارة تغيّر لونها مثل "الحرباء".. جديد BMW في سوق أشعلتها المنافسة
إيطاليون يعارضون بيع منزل مرشح ليصبح الأغلى في العالم.. هذه قيمته! إيطاليون يعارضون بيع منزل مرشح ليصبح الأغلى في العالم.. هذه قيمته!
الأكثر قراءة
خبر سار لمعلمة المنصورة.. وظيفة جديدة ومقاضاة مصور الفيديو خبر سار لمعلمة المنصورة.. وظيفة جديدة ومقاضاة مصور الفيديو
الصحة العالمية تكشف سر انتشار أوميكرون.. افتحوا النوافذ الصحة العالمية تكشف سر انتشار أوميكرون.. افتحوا النوافذ
"تصلي بدون حجاب".. فيديو لإلهام شاهين يثير ضجة والفنانة ترد
جديد رجل الأعمال المصري واليتيمات.. تحقيق يورط قيادات جديد رجل الأعمال المصري واليتيمات.. تحقيق يورط قيادات
بعد عودته من الفضاء.. ملياردير ياباني: قدرت الأرض أكثر بعد عودته من الفضاء.. ملياردير ياباني: قدرت الأرض أكثر
صورتها هزت اليمن.. امرأة مربوطة بعمود وهذه تهمتها صورتها هزت اليمن.. امرأة مربوطة بعمود وهذه تهمتها
قبل أن تذهب
أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية في الذكرى الثانية لسقوطها: لن ننسى أو نسامح
أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية في الذكرى الثانية لسقوطها: لن ننسى أو نسامح
اكتشف المزيد