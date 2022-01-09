الاتحاد الأوروبي بحاجة لاستثمار 500 مليار يورو في الطاقة النووية بحلول 2050

سيتطلب الجيل الجديد من محطات الطاقة النووية الأوروبية استثمارات بقيمة 500 مليار يورو بحلول عام 2050، كما يعتقد المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون، الأمر الذي يعتبر "حاسمًا" في عملية الانتقال النشطة للطاقة النظيفة.

أكد المفوض الفرنسي في مقابلة مع الأسبوعية الفرنسية لو جورنال دو ديمانش، أن "محطات الطاقة النووية الحالية، من تلقاء نفسها، ستتطلب 50 مليار يورو من الاستثمارات بحلول عام 2030. و500 مليارٍ بحلول عام 2050 للجيل الجديد".

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في 31 ديسمبر، كشفت المفوضية الأوروبية النقاب عن مشروع وضع "العلامات الخضراء" لمحطات الطاقة النووية ومحطات الغاز، والذي يهدف إلى تسهيل تمويل المنشآت التي تساهم في مكافحة تغير المناخ.

يحدد هذا التصنيف مجالات الاستثمار التي ستستفيد من "العلامات الخضراء". ومع ذلك، فإن الهدف الأوروبي لحياد الكربون في عام 2050 ينطوي على تعبئة استثمارات ضخمة، وقد تم تصميم التصنيف للسماح بالحصول على التمويل بشروط مواتية.

بالنسبة إلى بريتون فإن "إدراج الطاقة النووية في التصنيف أمر بالغ الأهمية للسماح للقطاع بجذب رأس المال الذي يحتاجه".

وأضاف: "سيؤدي التحول البيئي إلى ثورة صناعية على نطاق غير مسبوق. بالإضافة إلى سباق على رأس المال بين مصادر الطاقة المختلفة".

وفي حين أن 26٪ من الكهرباء المنتجة في الاتحاد الأوروبي اليوم مصدرها الطاقة النووية، يقدر المفوض الأوروبي أنها ستمثل على الأقل 15٪ من إجمالي مزيج الطاقة في عام 2050.