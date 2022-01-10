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الكويت: 93% نسبة التوطين في شركات النفط الحكومية بنهاية 2021

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اقتصاد الكويت

الكويت: 93% نسبة التوطين في شركات النفط الحكومية بنهاية 2021

وصل المعدل في نفط الكويت إلى 90.86%

دبي - العربية.نت

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ارتفع معدل التوطين في القطاع النفطي الكويتي ليصل إلى 93% في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بنهاية عام 2021.

وأظهرت بيانات أن "مؤسسة البترول" تولي أهمية كبرى للعنصر الوطني للعمل في القطاع النفطي، وذلك باعتباره الركيزة الأساسية لتطور العمل وتحمل المسؤوليات مستقبلا، ونحو ذلك أظهرت البيانات أن شركة البترول الكويتية العالمية انفردت بأعلى نسب تكويت بين الشركات النفطية بواقع 98.39% تلتها الشركة الكويتية لنفـط الخليج بواقع 98%، وفقا لصحيفة الأنباء.

أما شركة نفط الكويت والتي يتركز فيها العدد الأكبر للعمالة الوطنية، فإن معدلات التكويت فيها وصلت إلى 90.86% من دون مستشفى الأحمدي، أما شركة البترول الوطنية الكويتية فلديها نسبة تكويت بلغت 89.4%، أما الشركة الكويتية للصناعات البترولية (كيبك) فلديها معدلات تكويت تصل إلى 94%.

وتعمل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تعمل على خطة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وذلك للوصول إلى أعلى معدلات تكويت تنفيذا لتوجهات الدولة ومجلس الأمة في ذلك الشأن.

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