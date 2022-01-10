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المكسيك تخفض ديون بيمكس بـ 3.2 مليار دولار

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بيميكس المكسيكية للنفط
بيميكس المكسيكية للنفط
النفط

المكسيك تخفض ديون بيمكس بـ 3.2 مليار دولار

ستقلل الضغط المالي عليها بـ 10.5 مليار دولار بين 2024 و2030

دبي - العربية.نت

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قالت حكومة المكسيك إنها خفضت عبء ديون شركة النفط الحكومية، تروليوس ميكسيكانوس "بيمكس"، بمقدار 3.2 مليار دولار من خلال عملية إعادة تمويل.

واستبدلت الحكومة الديون التي كانت ستنتهي قريباً بسند جديد بآجال استحقاق 10 سنوات، كما قامت بإعادة تمويل بعض الديون متوسطة الأجل، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية.

وقالت الوزارة إن العملية ستقلل "الضغط المالي" على بيمكس بمقدار 10.5 مليار دولار بين 2024 و2030، مضيفة أن إعادة التمويل لن تقلل من الميزانية المالية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وساهمت الحكومة بمبلغ 3.5 مليار دولار في عملية التمويل، مما ساعد على تضييق الفارق على السندات السيادية بمقدار 50 نقطة أساس، وقلل من التكاليف المالية السنوية لشركة بيميكس بمقدار 180 مليون دولار.

من جانبه، أعلن رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن ضخ 3.5 مليار دولار في رأس المال في Pemex في أوائل ديسمبر، قائلاً إنه سيتم من خلال سلسلة من معاملات سوق السندات. جاء ذلك على رأس مبادرات العام الماضي لخفض الضرائب وهيكلة الإدارة في الشركة.

وتواجه شركة بيمكس خسائر، بسبب حجم الديون البالغة 113 مليار دولار، حيث تعد الأكبر بين منتجين النفط الرئيسيين حول العالم، فيما تحاول الشركة عكس اتجاه انخفاض إنتاج الخام على مدى عقد من الزمان، وتعتمد بشكل كبير على استعداد الحكومة الفيدرالية لمواصلة الدفع لحاملي السندات.

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