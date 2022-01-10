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أسعار النفط تعود للارتفاع.. برنت يقترب من 82 دولاراً

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أسعار النفط

أسعار النفط تعود للارتفاع.. برنت يقترب من 82 دولاراً

برنت ارتفع 0.2% إلى 81.91 دولار للبرميل

سنغافورة - رويترز

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عكست أسعار النفط اتجاهها الهبوطي في بداية التعاملات لتعود إلى الارتفاع، اليوم الاثنين، حيث أدى تعطل الإمدادات في كازاخستان وليبيا إلى تعويض المخاوف الناجمة عن الارتفاع العالمي السريع في الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وارتفع خام برنت 16 سنتا أو 0.2% إلى 81.91 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتًا أو 0.2% إلى 79.05 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط 5% الأسبوع الماضي بعد أن عطلت الاحتجاجات في كازاخستان خطوط القطارات وأضرت بالإنتاج في تنجير أكبر حقول النفط في البلاد بينما أدت صيانة خط أنابيب في ليبيا إلى خفض الإنتاج من 1.3 مليون برميل يوميا العام الماضي إلى 729 ألف برميل يوميا.

وارتفع التوظيف في الولايات المتحدة بشكل أقل من المتوقع في ديسمبر/ كانون الأول وسط نقص في العمال، ويمكن أن تظل الزيادة في التوظيف متواضعة على المدى القريب في الوقت الذي يؤدي فيه تزايد إصابات كوفيد-19 إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.

وطبقا لإحصاء لرويترز تم تسجيل أكثر من 304.87 مليون إصابة بفيروس كورونا وخمسة ملايين و834506 وفيات على مستوى العالم.

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