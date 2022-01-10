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"بي.بي" و"إيني" تفوزان بحقوق تنقيب بحري عن الغاز في مصر

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منصة نفطية في مصر
اقتصاد مصر

"بي.بي" و"إيني" تفوزان بحقوق تنقيب بحري عن الغاز في مصر

بعد إرساء 8 مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز على شركات عالمية

دبي - العربية.نت

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نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول تنفيذي لم تسمه، أن شركتي بريتيش بتروليوم "بي.بي" البريطانية و"إيني" الإيطالية، قد فازتا بحقوق تنقيب بحري عن الغاز بالبحر المتوسط في مصر.

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأسبوع الماضي، إرساء 8 مناطق للتنقيب عن النفط والغاز في أحدث مزايدة.

وأعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن نتائج المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، والتي سبق وأعلنت عنها كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

جرت ترسية 8 مناطق (منطقتين بالبحر المتوسط و4 مناطق بالصحراء الغربية ومنطقتين بخليج السويس) على شركات إيني وبي بي وأبكس انترناشيونال وانرجين إيجيبت وإينا نافتا وسيبترول وشركة يونايتد إنرجي.

يقدر إجمالي المساحات بحوالي 12.3 ألف كم2 بحد أدنى للاستثمارات في فترات البحث يقدر بحوالي 250 مليون دولار، وذلك لحفر 33 بئراً كحد أدنى، هذا بالإضافة إلى23.7 مليون دولار كمنح توقيع.

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