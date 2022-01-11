أسعار النفط تزيد مكاسبها.. برنت يتخطى مستوى 83 دولارا للبرميل

زادت أسعار النفط من مكاسبها، ليتخطى مستوى 83 دولارا للبرميل والخام الأميركي عند 79.59 دولار.

أظهرت بيانات من يورو أويل ستوك اليوم الثلاثاء أن مخزونات الخام والمنتجات النفطية لدى مصافي التكرير الأوروبية هبطت بأكثر من 11% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول.

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وبلغت المخزونات 1.02 مليار برميل، منخفضة 1% عن مستويات نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

تراجعت معدلات استهلاك الخام في مصافي التكرير الشهر الماضي 4% عن مستويات نوفمبر/تشرين الثاني إلى 9.22 مليون برميل يوميا، لكنها كانت أعلى بنسبة 8% عن مستويات ديسمبر/كانون الأول 2020.

بدورها أعلنت مؤسسة النفط الليبية رفع حالة القوة القاهرة على الصادرات من 3 حقول نفطية، في الوقت الذي كانت فيه سوق النفط، تتعرض لضغوط من تعطل الإنتاج في كل من ليبيا وكازاخستان.

وعاد الإنتاج في أكبر حقل نفطي في كازاخستان إلى طبيعته بعد تعطل الإنتاج بسبب لاحتجاجات الأسبوع الماضي وذلك حسبما قالت اليوم الثلاثاء شركة شيفرون التي تدير الحقل.

وقالت شيفرون في بيان إن "بيئة العمل مستقرة في تنغيز ومرافق الإنتاج تعمل بالمعدلات العادية".

وتم تقليص الإنتاج في حقل تنغيز، أكبر حقول النفط في كازاخستان، الأسبوع الماضي بعد أن عطل بعض المقاولين خدمات السكك الحديدية لدعم الاحتجاجات التي خرجت في جميع أنحاء البلاد، وفق رويترز.