.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إدارة بايدن تلغي خطة ترمب لتوسيع نطاق التنقيب عن النفط في ألاسكا

  • الخط
نفط أميركا مناسبة
نفط أميركا
اقتصاد أميركا

إدارة بايدن تلغي خطة ترمب لتوسيع نطاق التنقيب عن النفط في ألاسكا

إنتاج الولاية من النفط انخفض إلى أدنى مستوى له في 43 عامًا عام 2020

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها ستلغي قرار الرئيس السابق دونالد ترمب الذي سمح بتوسيع أنشطة التنقيب والتطوير في احتياطي النفط في ألاسكا.

ويعكس هذا القرار أولوية إدارة بايدن في مراجعة برامج النفط والغاز الحالية لضمان التوازن في الأراضي والمياه العامة في أميركا.

يُشار إلى أن ترمب قد اتخذ عدة خطوات لمحاولة تعزيز تنمية النفط والغاز في ألاسكا، إلا أن إنتاج الولاية من النفط انخفض إلى أدنى مستوى له في 43 عامًا عام 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل يصبح جيوكوفيتش بطل العالم في رافضي تلقي لقاحات كورونا؟ هل يصبح جيوكوفيتش بطل العالم في رافضي تلقي لقاحات كورونا؟
اكتشف المزيد