اقتصاد أميركا
إدارة بايدن تلغي خطة ترمب لتوسيع نطاق التنقيب عن النفط في ألاسكا
إنتاج الولاية من النفط انخفض إلى أدنى مستوى له في 43 عامًا عام 2020
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها ستلغي قرار الرئيس السابق دونالد ترمب الذي سمح بتوسيع أنشطة التنقيب والتطوير في احتياطي النفط في ألاسكا.
ويعكس هذا القرار أولوية إدارة بايدن في مراجعة برامج النفط والغاز الحالية لضمان التوازن في الأراضي والمياه العامة في أميركا.
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يُشار إلى أن ترمب قد اتخذ عدة خطوات لمحاولة تعزيز تنمية النفط والغاز في ألاسكا، إلا أن إنتاج الولاية من النفط انخفض إلى أدنى مستوى له في 43 عامًا عام 2020.
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