إدارة بايدن تلغي خطة ترمب لتوسيع نطاق التنقيب عن النفط في ألاسكا

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها ستلغي قرار الرئيس السابق دونالد ترمب الذي سمح بتوسيع أنشطة التنقيب والتطوير في احتياطي النفط في ألاسكا.

ويعكس هذا القرار أولوية إدارة بايدن في مراجعة برامج النفط والغاز الحالية لضمان التوازن في الأراضي والمياه العامة في أميركا.

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يُشار إلى أن ترمب قد اتخذ عدة خطوات لمحاولة تعزيز تنمية النفط والغاز في ألاسكا، إلا أن إنتاج الولاية من النفط انخفض إلى أدنى مستوى له في 43 عامًا عام 2020.