إنتاج حقول النفط في كازاخستان وليبيا يعود لطبيعته تدريجيا

أعلنت مؤسسة النفط الليبية رفع حالة القوة القاهرة على الصادرات من 3 حقول نفطية.

عاد الإنتاج في أكبر حقل نفطي في كازاخستان إلى طبيعته بعد تعطل الإنتاج بسبب لاحتجاجات الأسبوع الماضي وذلك حسبما قالت اليوم الثلاثاء شركة شيفرون التي تدير الحقل.

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وقالت شيفرون في بيان إن "بيئة العمل مستقرة في تنغيز ومرافق الإنتاج تعمل بالمعدلات العادية".

وتم تقليص الإنتاج في حقل تنغيز، أكبر حقول النفط في كازاخستان، الأسبوع الماضي بعد أن عطل بعض المقاولين خدمات السكك الحديدية لدعم الاحتجاجات التي خرجت في جميع أنحاء البلاد، وفق رويترز.

وتعد كازاخستان منتجا رئيسيا للنفط حيث بلغ إنتاجها نحو 1.6 مليون برميل يوميا في الأشهر الأخيرة ونادرا ما شهدت تعطل الإنتاج بسبب اضطرابات أو كوارث طبيعية.

وينتج تنغيز نحو 700 ألف برميل يوميا.