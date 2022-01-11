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صعود طفيف للنفط مع عودة شهية المخاطرة وضعف الدولار

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توقعات أسعار النفط
النفط
أسعار النفط

صعود طفيف للنفط مع عودة شهية المخاطرة وضعف الدولار

خام برنت ارتفع 0.3%

ملبورن - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد يومين من الخسائر، بفضل عودة شهية المستثمرين للمخاطرة، بينما تترقب السوق إشارات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع أسعار الفائدة.

‬كما يأتي الارتفاع في وقت يجد فيه بعض منتجي النفط صعوبة في رفع مستوى إنتاجهم من الخام.

وصعد خام برنت 26 سنتا أو 0.3% إلى 81.13 دولار للبرميل، بعد انخفاضه 1% في الجلسة السابقة.

وساعد ضعف الدولار في دعم الأسعار اليوم الثلاثاء، إذ يجعل ذلك النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى.

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وتراجعت أسعار النفط في الجلستين السابقتين بفعل المخاوف الناجمة عن الارتفاع العالمي السريع في الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، الأمر الذي قد يضعف الطلب على الوقود.

غير أن محللين أشاروا إلى أن الإمدادات من منظمة أوبك والمنتجين من خارجها، فيما يعرف بتجمع أوبك+، لا تواكب الطلب، مما يدعم الأسعار.

وتضررت ليبيا، المعفاة من قيود إمدادات أوبك، بسبب أعمال صيانة خطوط الأنابيب وتعطل حقول النفط. لكنها استأنفت الإنتاج أمس الاثنين في حقل الفيل النفطي، بعد أن أوقفته مجموعة مسلحة الشهر الماضي.

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