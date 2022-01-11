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مخزونات النفط الأوروبية تهبط 11% في ديسمبر إلى 1.02 مليار برميل

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منشأة لتخزين النفط
منشأة لتخزين النفط
النفط

مخزونات النفط الأوروبية تهبط 11% في ديسمبر إلى 1.02 مليار برميل

معدل استهلاك المصافي يرتفع 8% على أساس سنوي في ديسمبر

لندن - رويترز

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أظهرت بيانات من يورو أويل ستوك اليوم الثلاثاء أن مخزونات الخام والمنتجات النفطية لدى مصافي التكرير الأوروبية هبطت بأكثر من 11% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول.

وبلغت المخزونات 1.02 مليار برميل، منخفضة 1% عن مستويات نوفمبر/تشرين الثاني 2021 .

وتراجعت معدلات استهلاك الخام في مصافي التكرير الشهر الماضي 4% عن مستويات نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 9.22 مليون برميل يوميا، لكنها كانت أعلى بنسبة 8% عن مستويات ديسمبر/ كانون الأول 2020 .

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