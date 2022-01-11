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مذكرة تفاهم بين "الكويتية لنفط الخليج" وشيفرون السعودية لتصدير فائض الغاز 

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حقل الوفرة النفطي مناسبة
حقل الوفرة
النفط

مذكرة تفاهم بين "الكويتية لنفط الخليج" وشيفرون السعودية لتصدير فائض الغاز

بدء التصدير سيتم بكمية تقدر بـ 12 مليون قدم مكعبة من الغاز

دبي - العربية.نت

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وقعت الشركة الكويتية لنفط الخليج مذكرة تفاهم مع شيفرون السعودية لتصدير الغاز الفائض من منطقة عمليات حقل الوفرة المشترك بين السعودية والكويت.

ومن جانبه، كشف الرئيس التنفيذي بالإنابة لنفط الخليج أن بدء التصدير سيتم بكمية تقدر بواقع 12 مليون قدم مكعبة من الغاز على أن ترتفع الكمية في الأشهر الخمسة المقبلة إلى ما بين 40 و50 مليون قدم مكعبة على أن تصل بعد أربع سنوات إلى ما بين 80 و100 مليون قدم.

وأكدت كل من السعودية والكويت، الشهر الماضي، على تعزيز الشراكة الاستراتيجية للبلدين، ومواصلة العمل لزيادة الإنتاج في عمليات الخفجي وعمليات الوفرة النفطية المشتركة.

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