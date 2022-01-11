 مبيعات البنزين في الهند ترتفع 4.1% في ديسمبر

أظهرت بيانات خلية التخطيط والتحليل البترولي التابعة لوزارة النفط الهندية اليوم الثلاثاء، أن الطلب على الوقود في البلاد زاد 0.4% في ديسمبر/ كانون الأول بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.

وبلغ استهلاك الوقود، الذي يعتبر كذلك مقياسا للطلب على النفط، 18.43 مليون طن في ديسمبر/ كانون الأول.

مادة اعلانية

وارتفعت مبيعات البنزين 4.1% عن الشهر نفسه من العام السابق إلى 2.82 مليون طن، وفقا لرويترز.

وزادت مبيعات وقود الديزل 1.6% عن الشهر نفسه من العام السابق.