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 مبيعات البنزين في الهند ترتفع 4.1% في ديسمبر

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محطة وقود في الهند (رويترز)
محطة وقود في الهند (رويترز)
النفط

مبيعات البنزين في الهند ترتفع 4.1% في ديسمبر

إلى 2.82 مليون طن

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات خلية التخطيط والتحليل البترولي التابعة لوزارة النفط الهندية اليوم الثلاثاء، أن الطلب على الوقود في البلاد زاد 0.4% في ديسمبر/ كانون الأول بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.

وبلغ استهلاك الوقود، الذي يعتبر كذلك مقياسا للطلب على النفط، 18.43 مليون طن في ديسمبر/ كانون الأول.

وارتفعت مبيعات البنزين 4.1% عن الشهر نفسه من العام السابق إلى 2.82 مليون طن، وفقا لرويترز.

وزادت مبيعات وقود الديزل 1.6% عن الشهر نفسه من العام السابق.

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