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الإمارات للطاقة النووية تتوقع إنتاج 85% من الكهرباء النظيفة لأبوظبي بحلول 2025

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محطة براكة
محطة براكة للطاقة النووية
أبوظبي

الإمارات للطاقة النووية تتوقع إنتاج 85% من الكهرباء النظيفة لأبوظبي بحلول 2025

بحلول 2025

دبي - رويترز

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قالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اليوم الأربعاء، إنها تتوقع إنتاج 85% من الكهرباء النظيفة في أبوظبي بحلول عام 2025.

وذكر الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد إبراهيم الحمادي، أن محطة براكة للطاقة النووية لديها القدرة أيضا على إنتاج مليون طن من الهيدروجين سنويا.

وقال في مؤتمر للطاقة إن هذا الوقود منخفض الكربون ضروري للانتقال إلى عالم يحقق الصفر الصافي في الانبعاثات.

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ومحطة براكة في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات هي أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي وجزء من جهود الدولة الخليجية المنتجة للنفط لتنويع مزيج الطاقة لديها.

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