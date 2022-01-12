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العقود الأميركية للغاز الطبيعي تقفز لأعلى مستوى في 6 أسابيع

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اقتصاد أميركا

العقود الأميركية للغاز الطبيعي تقفز لأعلى مستوى في 6 أسابيع

بفعل موجة شديدة البرودة

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قفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي أكثر من 4% إلى أعلى مستوى في نحو 6 أسابيع اليوم الثلاثاء مع استمرار انخفاضات في الإنتاج ناتجة عن موجة شديدة البرودة وزيادة أعلى من المتوقع في الطلب للتدفئة الأسبوع القادم.

وجاءت الزيادة أيضا في اليوم الأكثر برودة في الشتاء حتى الآن في منطقة شمال شرق الولايات المتحدة.

وأنهت عقود الغاز تسليم فبراير/شباط جلسة التداول مرتفعة 17.0 سنتا، أو 4.2%، لتسجل عند التسوية 4.249 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أول ديسمبر/كانون الأول، وفقاً لرويترز.

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ومع أسعار للغاز عند نحو 28 دولارا للمليون وحدة حرارية في أوروبا و33 دولارا في آسيا مقارنة مع 4 دولارات في الولايات المتحدة، يقول متعاملون إن المشترين حول العالم سيواصلون شراء كل الغاز الطبيعي المسال الذي يمكن للولايات المتحدة أن تنتجه.

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