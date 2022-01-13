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جيه بي مورغان يتوقع وصول أسعار النفط لـ125 دولاراً في 2022

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أسعار النفط

جيه بي مورغان يتوقع وصول أسعار النفط لـ125 دولاراً في 2022

قال إنه يرى اعترافاً متنامياً في السوق بضعف الاستثمار العالمي في المعروض

دبي - العربية.نت

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قال بنك جيه بي مورغان الأربعاء، إنه يتوقع أن يهبط فائض الطاقة الإنتاجية لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على مدار 2022، وهو ما يزيد مخاطر زيادة حادة في أسعار الخام.

ويتوقع بنك الاستثمار الأميركي أن ترتفع أسعار النفط لتصل إلى 125 دولارا للبرميل هذا العام و150 دولارا للبرميل في 2023. وقال "نرى اعترافا متناميا في السوق بضعف الاستثمار العالمي في المعروض".

وسجلت أسعار النفط أعلى مستويات في شهرين الأربعاء بدعم من نقص في المعروض مع هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، إلى أدنى مستوياتها منذ 2018.

وقال البنك في مذكرة إنه بافتراض إنتاج عند الحصص الحالية فإن فائض الطاقة الإنتاجية ية لدى أوبك سيهبط إلى 4%، من مجمل طاقة الإنتاج بحلول الربع الرابع في 2022، من 13%، في الربع الثالث في 2021.

وأضاف أن ضعف الاستثمار داخل دول مجموعة أوبك+ وتزايد الطلب على النفط بعد الجائحة قد يؤديان إلى أزمة طاقة محتملة.

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