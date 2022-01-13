بلغ متوسط استهلاك الفرد من الطاقة في الدول العربية 11.7 برميل مكافئ نفط خلال عام 2020، مرتفعًا عن متوسط استهلاك الفرد في دول آسيا المحيط الهندي وأميركا الجنوبية والوسطى، حسب بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021 الصادر عن صندوق النقد العربي.

وأشار التقرير إلى تبوؤ زيت "الديزل" المرتبة الأولى في قائمة الاستهلاك العربي للمنتجات البترولية بكمية بلغت 2.057 مليون برميل مكافئ نفط يومي بنسبة 31.9% من إجمالي المنتجات البترولية التي بلغت 6.450 مليون برميل مكافئ نفط يومي خلال 2020، حسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021.

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وجاء الجازولين في المرتبة الثانية بقائمة استهلاك المنتجات البترولية بحصة 27.1% وبكمية بلغت 1.748 مليون برميل مكافئ نفط يومي، ومنتج زيت الوقود في المرتبة الثالثة بنسبة 18.2% وبكمية بلغت 1.173 مليون برميل مكافئ نفط يومي، وغاز البترول المسال بحصة 8.6% وبكمية بلغت 554 ألف برميل مكافئ نفط يومي، ومنتج الكيروسين بحصة 0.7% وبكمية بلغت 45 ألف برميل مكافئ نفط يومي. فيما بلغت حصة المنتجات الأخرى 8.2% وبكمية بلغت 528 ألف برميل مكافئ نفط يومي، نقلاً عن وكالة الأنباء العمانية.

وأظهر التقرير أن الصادرات النفطية من الدول العربية شكلت نحو 32.3% من إجمالي الصادرات النفطية العالمية، واستحوذت أربع دول عربية على 87% من إجمالي الصادرات النفطية خلال العام 2020.

يذكر أنه شارك في إعداد التقرير الاقتصادي العربي الموحد كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" إلى جانب صندوق النقد العربي.